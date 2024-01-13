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Gündem “Kızıldeniz'i adeta kan gölüne çevirme hevesindeler” demişti. İngiltere Erdoğan’dan rahatsız oldu
Gündem

“Kızıldeniz'i adeta kan gölüne çevirme hevesindeler” demişti. İngiltere Erdoğan’dan rahatsız oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-13 09:35:00 -
"Kızıldeniz'i adeta kan gölüne çevirme hevesindeler" demişti. İngiltere Erdoğan’dan rahatsız oldu

İngiltere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD ve İngiltere'nin Husi hedeflerini vurmasıyla ilgili "Orantısız güç kullanımıdır. Kızıldeniz'i adeta kan gölüne çevirme hevesindeler" ifadelerine yanıt verdi.

İngiltere’de Başbakanlık ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD ve İngiltere'nin Husi hedeflerini vurmasıyla ilgili "Orantısız güç kullanımıdır. Kızıldeniz'i adeta kan gölüne çevirme hevesindeler" ifadelerine yanıt verdi. Bir Başbakanlık sözcüsü, buna katılmadıklarını ifade etti, saldırıların “sınırlı ve hedefe yönelik olduğunu” söyledi.

 

Sözcü, BM Antlaşması’nın 51. Maddesi’ne dayanarak “meşru müdafaa” hakkını kullandıklarını savundu.

51. Madde’de, “Bu Antlaşma'nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez” deniyor.

Sözcü, Husilere yönelik saldırıların hemen olmasa bile uzun vadede Kızıldeniz’deki ticari faaliyetlere “olumlu etkisinin olacağını” savundu.
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Israili kuran, Kudusu sitonistlete veren, MUSLUMAN HINDISTAN-ENDONEZYA-AFRIKA VD SOYKRIIMCI SOMURGECILIK YAPAN 1991 de KimyaSAL silah yaniyla IRAKI ISGAL EDEN PKK/2.ISRAIL TEROR-PETROL HIRSIZI-ARZIMEVUDCU EMANETCI DEVLET ICIN ABD ILE ESBASKANLIK YAPAN

En eski en sinsi en barbar soykirmci siyonist seytandir ingiktere, ekonomisi ve British Museum SOMURGE-HIRSIZLIK UZERINE KURULUDUR
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