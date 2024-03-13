Kızıldeniz'de sıcak gelişme! ABD ve İngiltere havalimanı bombaladı

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayımlanan habere göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Hudeyde Havalimanı'na 3 bombardıman gerçekleştirdi.

Haberde saldırıların neden olduğu kayıplara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da konuya dair açıklama yapılmadı.

Yemen'in batı sahilinde yer alan Hudeyde kentindeki havalimanı 3 kilometrelik bir piste sahip. Ülkede Yemen hükümeti ile Husiler arasında patlak veren iç savaştan önce iç ve dış hat uçuşlarına ev sahipliği yapan havalimanı halihazırda hizmet vermiyor.

Husiler, 11 Mart'ta ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine 13 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Sahil kenti Hudeyde, bir havalimanı ve önemli 3 limana ev sahipliği yaptığı için Yemen'deki önemli şehirler arasında yer alıyor.

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