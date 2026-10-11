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Dünya Kızıldeniz'de kan donduran göçmen faciası! Tekne battı, 15'i sübyan 109 mazlum hayatını kaybetti!
Dünya

Kızıldeniz'de kan donduran göçmen faciası! Tekne battı, 15'i sübyan 109 mazlum hayatını kaybetti!

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Kızıldeniz'de kan donduran göçmen faciası! Tekne battı, 15'i sübyan 109 mazlum hayatını kaybetti!

Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine kaçarak daha insanca bir yaşam arayan mazlumların umut yolculuğu feci bir katliam gibi bitti. Cibuti'den Yemen'e gitmek üzere 305 düzensiz göçmenle denize açılan tekne, Obock kenti açıklarında alabora olarak battı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, dalgaların arasında can veren 109 kişiden 15'inin henüz hayatının baharındaki sabiler olduğu bildirildi.

Cibuti'den Yemen'e gitmek üzere yola çıkan 305 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, 8-9 Ekim gecesi Obock kentinin kuzeyindeki Guhere açıklarında battı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), faciada 109 kişinin yaşamını yitirdiğini, 116 kişinin ise kaybolduğunu duyurdu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 15'İ ÇOCUK

Teknenin batmasının ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında 109 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında 9'u kız, 6'sı erkek olmak üzere 15 çocuğun bulunduğu açıklandı.

Denizden çıkarılan cenazelerin 52'sinin erkeklere, 42'sinin ise kadınlara ait olduğu belirtildi.

80 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Faciadan 80 kişinin sağ kurtulduğu ve kurtarılanların tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu bildirildi.

IOM'nin Obock Göçmen Müdahale Merkezi'nde kazadan kurtulan 64 kişiye barınma, gıda, sağlık ve psikososyal destek sağlandı.

Cibuti makamlarının denizde kaybolan 116 kişiye ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

 

GÖÇ ROTASINDA CAN KAYIPLARI ARTIYOR

IOM Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, facianın ardından yerel makamlarla koordinasyon içinde acil yardım çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

Coissac, yaşanan can kayıplarının Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenlerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

2025 YILINDA 900'DEN FAZLA GÖÇMEN ÖLDÜ VEYA KAYBOLDU

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, 2025 yılında Doğu Göç Rotası üzerinde 900'den fazla göçmen hayatını kaybetti veya kayboldu. Aynı rota üzerinde Mart 2026'da meydana gelen bir başka tekne kazasında ise 9 kişi yaşamını yitirirken 45 kişi kaybolmuştu.

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