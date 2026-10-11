Kızıldeniz'de kan donduran göçmen faciası! Tekne battı, 15'i sübyan 109 mazlum hayatını kaybetti!

Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine kaçarak daha insanca bir yaşam arayan mazlumların umut yolculuğu feci bir katliam gibi bitti. Cibuti'den Yemen'e gitmek üzere 305 düzensiz göçmenle denize açılan tekne, Obock kenti açıklarında alabora olarak battı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, dalgaların arasında can veren 109 kişiden 15'inin henüz hayatının baharındaki sabiler olduğu bildirildi.