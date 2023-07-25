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Dünya Kızıldeniz'de çevre felaketine neden oldu, tepki yağmıştı! Karar verildi: Petrol transferi başladı
Dünya

Kızıldeniz'de çevre felaketine neden oldu, tepki yağmıştı! Karar verildi: Petrol transferi başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 19:29:00 - 2023-07-25 19:32:48
Kızıldeniz'de çevre felaketine neden oldu, tepki yağmıştı! Karar verildi: Petrol transferi başladı

Kızıldeniz'de çevre felaketine neden olma tehlikesi taşıyan Safer tankerindeki petrolün transferi başladığı duyruldu! O hamlenin detayları...

Birleşmiş Milletler (BM), 8 yıldır Yemen'in Hudeyde açıklarında demirli olan ve Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer petrol tankerindeki ham petrol sevkiyatının başladığını duyurdu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gressly, bir milyon varilden fazla petrol transferinin, hasarlı Safer tankerinden başka bir gemiye transferinin yerel saatle 10.45'te başladığını ifade etti.

Ham petrolün Safer tankerinden transferinin üç haftadan daha kısa sürede tamamlanması gerektiğini kaydeden Gressly, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Safer petrol tankeri meselesi

Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.
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BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyordu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinatörü David Gressly, geçen yıl petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.

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