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Ekonomi İtalya üreticiden Türkiye'ye tarihi teklifi geldi: Türkiye'de alüminyum döküm üreticileri arıyor! Talep yağıyor
Ekonomi

İtalya üreticiden Türkiye'ye tarihi teklifi geldi: Türkiye'de alüminyum döküm üreticileri arıyor! Talep yağıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-25 16:56:00 -
İtalya üreticiden Türkiye'ye tarihi teklifi geldi: Türkiye'de alüminyum döküm üreticileri arıyor! Talep yağıyor

Türkiye'nin hamleleri tüm dünyada yankı yaparken şirket merkezi İtalya’nın tarihi kenti Modena’da yer alan İtalyan üretici, motor şirketleri için Türk alüminyum döküm üreticileri aradığı ortaya çıktı. Türkiye'nin sanayii alanındaki adımları birçok ülkenin dikkatini çekmeyi başarırken büyük talep görmeye başladı. dev alüminyum rezervleri ile tanınan İtalyan dev sanayi firması Türkiye'ye müthiş bir teklif geldi. İşte sürpriz teklife ilişkin açıklama, o sözler

Ürettirmek istediği ürünleri alüminyumun derin çekme kalıplama tekniği üretilmesini gerektiğini bildiren İtalyan sanayi firması, talebini TurkishExporter’a yazdı. Talebin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Alüminyum Devi İtalya

GTİP kodu 761699 olan “alüminyumdan diğer eşya: döküm olanlar” sektörü, 22,29 milyar dolarlık ihracat rakamıyla devasa bir sektör. 1.sırada 5,47 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Çin yer alıyorken, onu 1,87 milyar dolar ile İtalya izliyor, 1,78 milyar dolar ile de Almanya 3. büyük ülke. Türkiye ise 374,17 milyon dolar ile 16.sırada yer alıyor.

dunyagazetesine göre: İtalya aynı zamanda 471,91 milyon dolar ile aynı zamanda 11. büyük ithalatçı konumunda.

Peki Derin Çekme Kalıplamada Üretilen Alüminyum Dökme Nedir?

Derin çekme kalıplamada üretilen alüminyum, bir tür alüminyum kalıp döküm işlemidir. Bu kalıplama işlemi genellikle endüstriyel ürünlerin ve otomotiv parçalarının üretiminde kullanılır. Kolay şekillendirilir ve maliyeti ucuzdur. Ayrıca geri dönüştürülebilir oluşuyla çevre dostudur.
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