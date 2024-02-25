  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel "Erdal Beşikçioğlu semti bilmiyor" dedi

Murat Kurum’un seçim şarkısı sosyal medyaya damga vurdu

Ankara'da korkunç kaza! Anne-baba öldü kızları yaralı

25 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Husiler, Amerikan petrol tankerini ve savaş gemilerini hedef aldı

Bakan Tunç canlı yayında Türkiye'yi sarsan olay hakkında konuştu: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı

Bir adım da bu şirketten geldi: nükleer güvenlik firmasını milyonlarca dolara satın aldı! Hedefimiz hizmet etmektir

'Acaba FETÖ'yle mücadelede bir zafiyet mi var?' Bakan Tunç çok net konuştu

Katar, ekonomik ilişkiler, pazarlık konusu gündemine odaklandı: kanun teklifini görüşüp kabul etti! Tamamlandı

Siyonist sevici Milei Conileri nasıl tavlayacağını biliyor
Avrupa Kızıldeniz krizi büyüyor! Alman Meclisi’nden dikkat çeken karar
Avrupa

Kızıldeniz krizi büyüyor! Alman Meclisi’nden dikkat çeken karar

Yeniakit Publisher
2024-02-25 14:03:00 -
Kızıldeniz krizi büyüyor! Alman Meclisi’nden dikkat çeken karar

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag), Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonuna Alman askerlerinin gönderilmesine onay verdi.

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag), "Aspides" misyonuna destek amacıyla Alman askerlerinin Kızıldeniz'e gönderilmesi yetkisi veren tezkereyi onayladı. Meclis'te yapılan oylamada 538 milletvekili tezkereye onay verirken, 31 milletvekili karşı oy kullandı, 4 milletvekili de çekimser kaldı. Daha önce Bakanlar Kurulunda kabul edilen tezkereye göre Almanya, misyona bir fırkateyn ve 700 kadar asker ile katkı sağlayacak.

AB'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonu 19 Şubat'ta başlamıştı. AB Konseyinden 19 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre, "Aspides" misyonu yalnızca savunma amaçlı olacak. Misyon, denizde "durumsal farkındalık" sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda aktif olacak.

Merkezi Yunanistan'ın Larissa şehrinde olacak misyonu Tuğamiral Vasilios Griparis komuta edecek.

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

 

Türk uçaksavarlar Almanya'yı sallamaya gidiyor! Dünya CANİK'i bekliyor
Türk uçaksavarlar Almanya'yı sallamaya gidiyor! Dünya CANİK'i bekliyor

Teknoloji

Türk uçaksavarlar Almanya'yı sallamaya gidiyor! Dünya CANİK'i bekliyor

Almanya'da bu olay herkesi şok etti: esrar kullanımı yasallaşıyor! İkna isteği, söz konusu konu kapanmadı!
Almanya'da bu olay herkesi şok etti: esrar kullanımı yasallaşıyor! İkna isteği, söz konusu konu kapanmadı!

Dünya

Almanya'da bu olay herkesi şok etti: esrar kullanımı yasallaşıyor! İkna isteği, söz konusu konu kapanmadı!

Almanya'dan Kızıldeniz hamlesi! Yüzlerce asker gönderecekler
Almanya'dan Kızıldeniz hamlesi! Yüzlerce asker gönderecekler

Dünya

Almanya'dan Kızıldeniz hamlesi! Yüzlerce asker gönderecekler

Almanya'da yaşayacağız notuyla paylaştı: Film gösterime giremeyince icralık oldu! İhtiyaç duyulan parayı bulamadı
Almanya'da yaşayacağız notuyla paylaştı: Film gösterime giremeyince icralık oldu! İhtiyaç duyulan parayı bulamadı

Aktüel

Almanya'da yaşayacağız notuyla paylaştı: Film gösterime giremeyince icralık oldu! İhtiyaç duyulan parayı bulamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23