Kızılcık suyunun faydaları nelerdir?

Kızılcık suyunun sağlık açısından en iyi geldiği ve en bilinen özelliği idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelmesidir. İçerisinde bulunan mineraller sayesinde, ağrılı enfeksiyonlara neden olan bakteri türlerine savaş açan kızılcık suyu, bu bitkinin idrar yollarından atılmasını sağlar.

İdrar yolları enfeksiyonlarına neden olan bakterileri yok etmesinin yanı sıra kızılcık suyu, midede ülsere neden olan bakterileri de yok eder. Midenin koruyucu tabakasına zarar veren bu bakterileri yok eden kızılcık suyu, mideyi tehlikeli rahatsızlıklara karşı korur.

Kızılcık bakterilere olduğu kadar kansere neden olan tümörlere karşı da etkilidir. Son yıllarda daha çok karşımıza çıkan meme kanserine karşı da etkili olan kızılcık, yaşlanma sürecini de yavaşlatır.

Kızılcık suyunda bulunan polifenoller, kızılcık suyunun kalp rahatsızlıklarına karşı da etkili olmasını sağlar. Kızılcık suyu, kandaki kötü kolesterolü azaltır, iyi kolesterolü ise çoğaltır.

Ağız sağlığı açısından da çok önemli bir yere sahip olan kızılcık suyu, ağızdaki bakterilerin yok olmasını sağlar. Buna bağlı olarak; plak oluşumu engellenir, diş etleri daha sağlıklı olur, ağızdaki hijyen sağlanmış olur. Kalsiyum açısından da zengin olan bu meyve, dişlerin ve tüm kemiklerin daha güçlü olmasını sağlar.

Böbrek taşı sorunu yaşayan kişiler kızılcık suyu içerek böbrek taşlarının daha kolay parçalanmasını sağlayabilirler. Ayrıca bu durumun yeniden oluşmasını da yine kızılcık suyu ile engelleyebilirler.

Kızılcık suyu, cilt sağlığı ve güzelliği açısından da çok önemlidir. Çatlaklara ve selülite iyi gelen kızılcık suyu, cildin yenilenmesini sağlar. Bu yönüyle yanıklara ve soyulmalara da iyi gelir.

İçerisinde bulunan organik asitler sayesinde kilolarından şikayetçi hanımlar ve beyler de kızılcık suyunu tüketebilir. Bu organik asitler, yağ yakımını kolaylaştırır ve daha kolay kilo vermenize yardımcı olur.

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