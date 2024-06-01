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Medya Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne sonrası Fahrettin Koca hemen paylaşım yaptı
Medya

Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne sonrası Fahrettin Koca hemen paylaşım yaptı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 09:11:00 -
Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne sonrası Fahrettin Koca hemen paylaşım yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılcık Şerbeti dizisinden bir sahne paylaşarak ekibe teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı. Koca, paylaşımında diziye teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden bir sahne paylaştı.

Sahnede, onaylı randevu sisteminin öneminden bahsedildi.

Koca paylaşımına şu notu düştü:

“Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz.”
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