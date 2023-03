'Kızılcık Şerbeti' rezaletine son verilsin!

Sapkın ve çarpık ilişkilere sahne olan Yasak Elma dizisinin senaristi Melis Civelek, aynı sapkınlığı senaristliğini yaptığı Kızılcık Şerbeti isimli dizide de gerçekleştiriyor.

Müslümanlığı da kendi aşağılık seviyesizliğine çekmeye çalışan Batıcı laik Melis Civelek, tesettürlü karakteri müstehcen sahnelere alet etti.

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin "oruç sahnesi" de tepki almıştı.

Dizideki, Nursema karakterinin zorla evlendirildiği ve evlendiği gece eşi tarafından camdan atılması sonrası RTÜK, dizideki sahne sebebiyle Show TV'ye 5 kez program durdurma cezası vermişti. Fakat para cezası bu tür kanalizasyonlar için hiçbir şey ifade etmediği aşikar.

Dizinin yayınlanan son bölümünde yan masada içki içilen bir mekânda oturan karakterlerden biri, "Biz burada oruçluyken orada içki içilmesi normal mi?" diye sorarken aynı masada oturan başka bir karakter ise "Yan masada içki içilmesi niye bu kadar rahatsız etti? Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi" cevabını veriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Batıcı laiklerin kafasındaki din algısı; kimsenin kimseye karışmadığı, daha doğrusu Müslümanların karşılarındaki rezilliklere sessiz kalan ve başını kuma gömen Müslüman profili... Bunu da dizileri üzerinden empoze ediyorlar.

Özellikle Müslümanları aşağılamayı ve dizide çizilen “Müslüman” profilinin kendisini aşağılatmasını ise Ramazan’da yapıyorlar.

Milletin ahlakını bozan ve ailecek izlenmeyecek cinsel içerikli programları, dizileri ve filmleri ekranlara koyan ve bunları da “Müslüman” profilleri üzerinden yapan kanallara ne ceza geliyor ne de kapatma.

Toplumun değerlerini hiçe sayan ve her gün bu ahlaksızlığa bir yenisi daha eklenen kanallar ise istedikleri sahada istediği gibi at koşturabiliyor. Binlerce şikâyet almalarına rağmen, bu programlar her türlü pisliği icra etmeye devam ediyor. Ne devlet ne de RTÜK Müslümanların tepkilerine karşı herhangi bir çalışma yapıyor. Hatta bu iğrenç dizi ve filmler iktidarın ve iktidara yakın kimselerin kanalları üzerinden faş ediliyor, teşvik ediliyor. Verilen cezalar da dizi sektörleri için hiçbir şey ifade etmiyor.

Baran Haber