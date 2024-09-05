Kızılcık şerbeti: Kanuni'nin gizli tarifi! Sağlıklı bedenin sırrı buymuş! Tatlıya ekşi dokunuş! Bunu ekleyin, servis edin

Kızılcık şerbetinin sağlığa olan faydaları, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda besleyici özellikleriyle de dikkat çekiyor. Modern bilimlerin de desteklediği bu içecek, günümüzde pek çok hastalığın önlenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili bir rol oynuyor. İşte kızılcık şerbetinin faydaları...

Sadece eylül ve ekim aylarında tezgahlarda görülebilen buruk tadıyla ve güzel rengiyle dikkat çeken ve yendiğinde ağıda buruk bir tat bırakan bu meyvenin faydaları pek çoktur. Mutfak eczanesinin kıymetli bir üyesi olan kızılcıktan ister reçel ister şerbet yapın ama dolabınızda bulundurun. Gönül rahatlığıyla hem kendinize hem de sevdiklerinize servis edebilirsiniz

KIZILCIK ŞERBETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kızlıcık ağacının kabukları kaynatılıp içildiğinde ateş düşürücü etkisi vardır ve menopozda faydalıdır.

Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olur.

Kızılcık ağacının kabukları ishali kesmeye yardımcı olur ama meyveleri ishal yapıcıdır.

Yaprakları ezilip yaraların üzerine sürülürse iyileşme sağlar.

Kızılcık suyu uykusuzluğa iyi gelir. Vücut direncini arttırır.

Bağırsak ve ağızdaki yaralara iyi gelir.

Mikrop öldürücüdür.

Allerjileri azaltır.

KIZILCIK ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

KIZILCIK ŞERBETİ TARİFİ

Kızılcık şerbeti yapmak oldukça basittir ve evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

500 gram kızılcık

1 litre su

1 su bardağı şeker (isteğe bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir)

1 tatlı kaşığı limon suyu

KIZILCIK ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Kızılcıkları iyice yıkayın ve saplarını temizleyin. Derin bir tencereye alın ve üzerine 1 litre suyu ekleyin. Kızılcıkları suyla birlikte kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra, kızılcıkları orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Bu aşamada, meyveler iyice yumuşamalı ve su rengini değiştirmelidir.

Pişen kızılcıkları bir süzgeç yardımıyla süzün ve elde edilen sıvıyı bir kaba aktarın. Şeker ve limon suyunu ekleyin. Şekerin tamamen erimesi için şerbeti karıştırarak 5-10 dakika kadar kaynatın.

Şeker eridikten sonra, şerbeti ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin. Şerbet tamamen soğuduktan sonra, buzdolabında birkaç saat soğutun.

Servis etmeden önce, şerbeti karıştırın ve soğuk olarak servis yapın. Dilerseniz üzerine birkaç buz küpü ekleyerek ferahlatıcı bir içecek elde edebilirsiniz.

Servis ederken süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!