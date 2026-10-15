Kızılcık şerbeti ev yapımı: Şimdi hemen yapalım... Ne yapacağını bilen yoksa aramadan önce bunlara bakın!
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Soğukta size yardım edecek mis gibi bir içecek arayanlar, ne yapacağını bilmeyenler işte sorunu çözmek amacıyla nasıl hazırlandığı ile ilgili detaylar haberimizde... Ev yapımı kızılcık şerbeti tarifi....
Soğuk ev yapımı mis gibi bir içeceğin yerini ne tutabilir ki ..
Misafirlerinize ikram ederken ,küçük çocukların biberonlarına koyarken acaba içinde ne var demeden rahatça ikram edebileceğiniz tarçın ve karanfil kokulu Kızılcık Şerbeti..
Kızılcık şerbeti tarifi.
Malzemeler;
1 kilo kızılcık
2 çubuk tarçın
10 tane kadar karanfil
3 su bardağı toz şeker
Yapılışı
Kızılcığı eğer varsa saplarından ve minik yapraklarından ayırın iyice yıkayın.
Derin bir tencereye kızılcıkları tarçın ve karanfilleri koyup üzerini çok az aşana kadar su ekleyin altını yakıp kaynatın ( bu esnada çok kaynamamasın da fayda var eğer çok fazla kaynarsa ne kadar şeker ekleseniz de burukluğunu gideremezsiniz )
Kaynadıktan sonra 10 dakika kadar ocakta kalması yeterli. Kızılcık suyunu başka bi tencereye süzerek alın ve sıcakken toz şekeri ekleyin zaten çok sıcak olduğu için hemen eriyecektir ama şeker erimezse altını yakıp bir taşım kaynatın.
Soğutup servis yapın..
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