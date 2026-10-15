Sakın bunu yapmayın... Takviye yerine 4 şeyin etkisine şaşıracaksınız: İhmal etmeyin, hastalıklar başladı

2. Çocuklarda vitamin eksikliği için D vitamini değerlerini kontrol ettirin Dr. Ergen, ülkemizde çocukların neredeyse yarısında D vitamini eksikliği görüldüğünü, riskin özellikle ergenlik döneminde arttığını belirtiyor: “D vitaminini sadece besinlerden edinmek zordur. Bu nedenle bebeklik ve çocukluk döneminde çocuk hekiminin önerisiyle D vitamini kullanılmalıdır. Rastgele ‘kış geldi, yüksek doz D vitamini başlayalım’ yaklaşımı doğru değildir. Gereğinden fazla D vitamini sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.” Sağlık Bakanlığı da bebeklik ve çocukluk döneminde D vitamini kullanımına ilişkin esasları D Vitamini Uygulama Rehberi‘nde ayrıntılı olarak paylaşıyor. 3. Demir yapıcı besinler yedirin Çocukluk çağında en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan demir eksikliği, beynin normal çalışması için de önemli. Eksiklikte halsizlik, solukluk, çabuk yorulma ve iştahsızlığın yanı sıra dikkat, konsantrasyon ve öğrenme performansında sorunlar görülebiliyor. Dr. Ergen, “Kırmızı et, yumurta ve kuru baklagillerin düzenli tüketilmesi; demir içeren öğünlerin C vitamininden zengin sebze ve meyvelerle birlikte verilmesi yararlıdır. Çocukta şüpheli belirtiler varsa yalnızca ‘kansız mı?’ diye bakmak yerine çocuk doktorunun gerekli görmesi halinde hemogramla birlikte ferritin gibi demir depolarını değerlendiren testlere de başvurulabilir” diyor. Belirtilerin ayrıntısını çocuklarda demir eksikliği yazımızda bulabilirsiniz. 4. Haftada 2 gün balık tüketmesine özen gösterin Çocukların haftanın iki günü düzenli balık tüketmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Ergen şöyle devam ediyor: “Balık yalnızca omega-3 değil; kaliteli protein, D vitamini, iyot, demir, çinko ve başka birçok besin öğesini birlikte sağlayarak beyin ve göz gelişiminin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocukların yaşlarına uygun porsiyonlarla haftada yaklaşık iki kez düşük cıvalı balık tüketmesi önemlidir. Somon, sardalya, hamsi ve benzeri uygun seçenekler bu açıdan değerlidir. Çocuk düzenli olarak balık yiyebiliyorsa öncelik besinin kendisi olmalıdır. Balık hiç tüketilemiyorsa veya özel bir gereksinim söz konusuysa balık yağı desteği çocuk doktoruyla birlikte değerlendirilebilir.” Hastalık dönemlerinde beslenmeye dair öneriler için çocuklarda grip ve beslenme kuralları yazımıza da göz atabilirsiniz. Sık sorulan sorular Çocuklarda vitamin eksikliği okul başarısını etkiler mi? Dr. Miraç Ergen’e göre vitamin eksikliği büyümeyi olumsuz etkilemenin yanı sıra dikkat ve konsantrasyon bozukluğuna yol açarak okul başarısını da düşürebiliyor. Çocuğa kendi kararımızla vitamin takviyesi verebilir miyiz? Uzman, internetten ya da çevreden duyulan takviyelerin gelişigüzel kullanılmasının başta karaciğer olmak üzere sağlığa zarar verebileceği uyarısında bulunuyor. Önce çocuk hekimine başvurup kan tetkikiyle eksikliklerin belirlenmesi gerekiyor.