Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK'ten inceleme!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Show TVnin tartışmalı dizisi Kızılcık Şerbeti için inceleme başlattıklarını duyurdu.
Sözde muhafazakar yaşamı anlattığını iddia eden Kızılcık Şerbeti adlı diziye inceleme başlatıldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik içerik yer aldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı.
Ebubekir Şahin, gelişmeyi Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:
Show TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.