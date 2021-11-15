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Kadın - Aile Kızılcığın faydaları, nelerdir? Kızılcık ile yapılan tarifler
Kadın - Aile

Kızılcığın faydaları, nelerdir? Kızılcık ile yapılan tarifler

Kızılcık meyvesinin faydalarını, zararlarını, nasıl tüketildiğini, Kızılcık meyvesinden ve çekirdeğinden yapılan tarifleri siz değerli okurlarımız için derledik.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 19:58:00 - 2021-11-15 20:05:08
Kızılcığın faydaları, nelerdir? Kızılcık ile yapılan tarifler

Kızılcık, ortalama 1 metreye kadar uzayabilen kısa boylu ağaçlarda yetişen bir meyvedir. En kırmızı meyvelerden olan kızılcık farklı yörelerde eğren, ergen, kiran, kızılcık kirazı ve kiren gibi isimlerle anılır. Sadece eylül ve ekim aylarında taze olarak tüketilebilen kızılcığın dört mevsim tüketilebilmesi için reçeli, marmelatı ve tarhanası yapılır. Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti evde yapabileceğiniz muhteşem bir içecektir.

Kızılcık meyvesinin faydaları

-Kalp ve damar hastaları, felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecini hızlandırır.

-Diyabeti ve kolesterol yüksekliğini önlediğini gösteren çalışmalar vardır.

-Uykusuzluk problemini önlemede etkindir uyku düzenini sağlar ve vücudun biyoritmini düzenler.

-Diş etlerinin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur.

-Vücutta oluşan iltihapların tedavisinde önemli rol oynar.

-Kanser hücrelerinin oluşumunu ve oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını önler.

-Mide rahatsızlıklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

-Cildin parlamasına ve yaşlanma etkilerinin minimuma inmesini sağlar.

-Kızılcık böbrek taşı oluşumunu engeller.

-Kızılcık bitkisinin faydaları arasında vücudun gücünü arttırır.

Kızılcık meyvesi nasıl tüketilir?

En verimli sonuçların alınması için doğal kızılcığın çiğ tüketilmesi ya da kızılcık suyunun doğal yöntemlerle hazırlanması önerilmektedir.

Kızılcık Çekirdeği

Kızılcık çekirdeği, kalın gövdesi olan ağaçlara benzemez. Çalı şeklinde çok yüksek olmayan bir bitkidir. Kızılcık çekirdeği magnezyum, kalsiyum, potasyum mineralleri ve A,C,E,K vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Kızılcık çekirdeği içerdiği melatonin hormonu sayesinde kanserle mücadelede çok önemli yere sahiptir. Bu nedenle melatonin içeren ilaçların genelinde kızılcık çekirdeği bulunur. 

Kızılcık Çekirdeği ateş düşürücü olarak görev yapar

1litre suyu ocakta kaynatıp içine 1 yemek kaşığı havanda çok parçalamadan dövdüğumüz kızılcık çekirdeğini atarak 5 dakika ağzı kapalı ve kısık ateşte kaynatıp çay bardağıyla içildiği taktirde iyi bir ateş düşürücü olarak görev yapar.

İshal için kızılcık çekirdeği kullananlar çok faydasını görür

Bunun için, birkaç tane kızılcık çekirdeğini havanda çok parçalamadan dovüp 2 su bardağı suyla 5 dakika kadar kaynatıldıktan sonra fazla soğutmadan içilirse ishale iyi geldiği bilinmektedir. 

Kızılcık çorbası nasıl yapılır?

Tarifi için malzemeler

  • 3 kaşık Kızılcık tarhanası
  • 5 bardak su
  • 2 çorba kaşığı yağ
  • 4 -5 diş sarımsak

Yağı tenceremize alıyoruz ,kızarmaya başlayınca soğuk suyu üzerine ekliyoruz, arkasına 3 kaşık kızılcık tarhanasını ekleyip karıştırıyoruz. Koyulaşınca sarımsaklarımızı dövüp içine atıyoruz .2 -3 dakika sarımsak ile karıştırıp kaynamasını bekliyoruz, kaynayınca tenceremizin kapağını kapatıyoruz ,dinlendirip sıcak servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Kütahya yöresine ait kış aylarında mikroplara karşı birebir güzel nefis çorbadır.

Kızılcığın zararları nelerdir?

Kan pıhtılaşmasına karşı warfarin kullanan hastalar, kızılcık tüketimine dikkat etmelidirler. Kızılcık ile warfarin ilacının birlikte tiketilmesi, ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir.

Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar veya kızılcığa alerjisi olanların doktora danışmadan kullanmamaları gerekir.

Kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişilerin kızılcık tüketiminden uzak durmasını tavsiye ediyoruz.

Böbrek taşı bulunan hastaların kızılcık kullanmadan önce doktorlarına danışmalarında fayda var.

 

 

 

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