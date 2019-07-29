Kızılcığın faydaları nelerdir?

Kızılcık, kızılcıkgiller den olan kısa boylu sarı çiçekli ağacın meyvesidir. Meyvesi kırmızı renkli olmakla birlikte C vitamini açısından oldukça zengindir ve kızılcık portakaldan 2 kat fazla C vitamine sahiptir. Sadece meyvesi değil ağacın yaprakları, gövdesi de şifa kaynağıdır. Dağlarda yetişen bu meyve şurup şeklinde de tüketilir marmelat şeklinde de tüketilir. Mayhoş bir tadı olan kızılcık doğal şifa kaynağıdır.

Kızılcığın yararları nelerdir?

Vücut direncinde önemli bir etken olan kızılcık zindelik kazandırır.

İdrar yolundaki enfeksiyonlarla savaşır.

Ağızda oluşan aft ve benzer yaraları iyileştirir.

Alerjileri yatıştırır.

Vücutta oluşan mikroplar ile savaşma ve onları yok etme özelliğine sahiptir.

Diyabet hastalarının suyunu içmesi, şekeri dengeleyecektir.

Ünlü tıp bilimci İbni Sina yaraların iyileşmesin de kızılcığı kaynatarak hastalarının tedavisinde kullanmıştır. Çünkü kızılcığın kanı pıhtılaştırma özelliği vardır.

Antioksidan özelliği ile kanserli hücrelerin büyümesini engeller.

İshal sorununu ortadan kaldırır.

Böbrek taşlarınız için doğal bir ilaçtır.

Üst solunum yolları enfeksiyonlarında kaynatılarak suyunun içilmesi rahatlatır.

Uykusuzluk problemini ortadan kaldırır.

Kolesterol düzeyini olması gereken seviyeye çeker.

Diş eti problemlerini ortaya çıkmadan engeller.

Menopozu önleme ve geciktirmede iyi bir etkendir.

Kızılcığı marmelat, reçel, şerbet ve suyunu sıkarak tüketebilirsiniz. İçerisine kullanacağınız tatlandırıcıların, doğal yapıdaki tatlandırıcılar olmasına özen gösterin.

Bu sıcak yaz aylarında bolca kızılcık suyu tüketerek, susuzluğunuzu giderip, bolca vitamin depolayabilirsiniz.