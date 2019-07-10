Rengi kokusu ve şeffaf dokusuyla en özeli: Kızılcık reçeli

Kızılcık, reçeli ve şerbetiyle gönüllerde taht kuruyor. Bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Mayhoş ama bir o kadar da tatlı olan bu şeffaf reçel, yediğiniz andan itibaren sizi adeta başka diyarlara götürüyor.

Ülkemizin neredeyse her bölgesinde yetişen kızılcıktan bir an önce faydalanmanızı tavsiye ederim.

Malzemeler

2 kg kızılcık

1,5 kg şeker

3 su bardağı su

limon tuzu

Kızılcıkları yıkadıktan sonra üzerine şekerini dökerek, ortalama 5 saat kadar bekletin. Bu esnada eğer şeker erimediyse, biraz daha bekletmeniz tavsiye ederim.

Tencereye aldığınız kızılcık ve şekerli karışıma bir de suyunu ilave edin. Orta ateşte kaynamaya bırakın.

Aralıklarla karıştırarak kontrol edin. Köpüklerini üzerinden alıp, çok yoğunlaşmadan içerisine bir tutam limon tuzunu attıktan 5 dakika sonra ocaktan alın.

Eğer kızılcığı çok beğeniyor ve bu yaz sıcaklarında serinlemek için bu lezzeti kullanmak istiyorsanız, tam kıvamında kızılcık suyu tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...