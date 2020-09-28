Kızılay'ın gençleri bakıma muhtaçların eli ayağı oldu

Elazığ’da Genç Kızılay gönüllüleri, yalnız yaşayan bakıma muhtaç yaşlıları evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor. Kızılay gönüllüleri, 24 Ocak’ta yaşanan ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ve sonrasında yaşanan Kovid-19 nedeniyle yaşlı ve kimsesizlere destek sunmak için çalışmalar yürütüyor. “Büyük insanlar büyük dualar” sloganı ile yola çıkan gönüllüler, yalnız yaşayan yaşlıların yanında olmak için 36 kişiden oluşan bir ekip kurdu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 kişilik gruplar halinde önceden belirledikleri kimsesiz yaşlıların evine giden gençler, yaşlılara gıda yardımında bulunuyor, temizlik, tadilat ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Evdeki işlerini tamamlayan gençler, demledikleri çayı birlikte yudumladıkları yaşlılarla sohbet ediyor.

“Dua almak için kapılarını çalıyoruz”

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, Kızılay gönüllüleri ile yaşlı ve kimsesizlerin yanında olmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi. Tespit ettikleri yaşlılarla aile gibi olduklarını ifade eden Bozkurt, “Büyük insanlar büyük dualar” sloganıyla yola çıktıklarını ve projeyi sürdüreceklerini aktardı. Bozkurt, Kızılay’ın her yerde dua almaya devam edeceğini dile getirerek, şöyle konuştu: “Bu süreçte gıda kolisi, temizlik malzemesi ulaştırmak, onların yanında olmak tabii ki bir nebze de olsa yaralara su serpiyor ama insanlarla sohbet etmek, dertlerini dinlemek, deprem ve salgın sürecinde yaşadıklarını anlamak birinci amacımız. 36 kişilik gönüllümüzle büyüklerimizin evlerine gidip, hayır dualarını alıp, temizliklerini yapıyoruz. Evlerine taşıyamadıkları malzemeleri taşıyoruz. Gönüllülerimiz gerekli tadilatları yapıyor. Bu süreçte tamamen dua almak için yaşlılarımızın kapılarını çalıyoruz.”