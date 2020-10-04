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Aktüel Kızılay’dan Yemenli yetim çocuklara ‘okul kıyafeti’
Aktüel

Kızılay’dan Yemenli yetim çocuklara ‘okul kıyafeti’

Türk Kızılay, Yemen’in Aden kentinde yetim çocuklara okul kıyafeti yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:19:00 -
Kızılay’dan Yemenli yetim çocuklara ‘okul kıyafeti’

Aden’in Mualla ilçesindeki Daru’l Eytam Okulu’nda yapılan dağıtım törenine, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın ve Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak ile yerel yetkililer katıldı. Aydın, yaptığı açıklamada, Aden’deki öğrencilere yönelik yardımın, Türk halkının ve hükümetinin, Yemen’in çeşitli kentlerinde savaştan mağdur olan yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere verdiği desteğin göstergesi olduğunu ifade etti.

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