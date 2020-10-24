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Aktüel Kızılay’dan Pakistanlı ailelere hayvan desteği
Aktüel

Kızılay’dan Pakistanlı ailelere hayvan desteği

Türk Kızılay, Pakistan’ın Pencap eyaletinde çiftçilerin kalkınmasına destek olmak için 15 aileye 30 büyükbaş hayvan dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:31:00 -
Kızılay’dan Pakistanlı ailelere hayvan desteği

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, “Bereket Projesi” kapsamında, eyaletin Multan şehrine bağlı Khanewal ilçesinde 15 aileye 2’şer büyükbaş hayvan verildi.

Büyükbaş hayvanların ailelere teslim törenine Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, Khanewal Kaymakamı Agha Zahir Abbas Şirazi, Türk Kızılay yetkilileri ve Pakistanlılar katıldı. Şirazi, Türk Kızılayın Bereket Projesi’ni memnuniyet ile karşılayarak Türk Kızılay ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Camilo da proje kapsamında kasım sonuna kadar toplam 100 büyükbaş hayvanın 50 aileye dağıtılacağını belirterek, 8 ay boyunca hayvanların veteriner rehberliğinde aşılama ve sağlık kontrollerinin yapılacağını kaydetti. Camilo, söz konusu projeden 300 kişinin faydalanacağı bilgisini paylaşarak, “Hayvancılık yoluyla yoksul insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi, dul kadınlar, işsiz ve yoksul insanlar için ek gelir sağlanması ve bölgenin ekonomik olarak kalkınması projenin hedefleri arasında” dedi.

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