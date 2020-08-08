  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kızılay’dan Beyrut için “uzat elini” çağrısı

Beyrut Limanı’nda yaşanan büyük patlamanın yarattığı can ve mal kayıplarının ardından Türk Kızılay yaraların sarılması için çalışmaya devam ediyor. Yardım malzemelerinin ilk bölümünü ve uzman ekibini ülkeye ulaştıran Kızılay, felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için “Beyrut Yaralı, Uzat Elini” çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı. Kampanyayla Beyrut’a destek olan vatandaşlar yaraların daha hızlı sarılmasına katkı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 10:47:00 -
Kızılay’dan Beyrut için “uzat elini” çağrısı

5 Ağustos Salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, şehrin limanındaki bir hangarda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamada yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı ve on binlerce insan patlamadan etkilendi.

Beyrut Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yardım ekibi gönderen Kızılay, yaraların sarılması için kampanya başlattı. “Beyrut Yaralı, Uzat Elini” kampanyasına www.kizilay.org.tr web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868’e YARDIM yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor. Toplanan bağışlarla bölgedeki acil ihtiyaçlar karşılanacak. Lübnan’daki patlamadan etkilenenlere insani yardımlar ulaştırılmaya devam edecek.

Binlerce malzeme gönderildi

Öte yandan afete müdahale kapsamında; Türkiye’den şu ana kadar Lübnan Kızılhaçı’na bağışlanmak üzere kan torbası, cerrahi maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, vinil eldiven ve gıda kolisinden oluşan acil ihtiyaç malzemeleri sevk edildi.

Bölgede görevli Türk Kızılay uzman ekibi Lübnan Kızılhaçı ile birlikte alanda hasar ve ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ediyor. Tüm hayırseverleri Beyrut için açılan kampanyaya destek vermeye çağıran Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Beyrut büyük bir acı yaşadı ve halen üzerinden şokunu atamadı. Binlerce insan evsiz ve işsiz kaldı, kardeşlerimizi melcesiz, desteksiz bırakmayalım” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek
Gündem

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye, Yunanistan ile çatışmaya girecek

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yunanistan ile Mısır tarafından yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıkla..
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye ve Mısır arasında yaşanan gerilime ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme
Dünya

Beyrut'taki patlamayla ilgili sıcak gelişme

Lübnan'da yaşanan şiddetli patlamanın ardından Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir gözaltına alındı. ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı