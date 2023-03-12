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Gündem 'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na cevap: Epeyce yaşlı...
Gündem

'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na cevap: Epeyce yaşlı...

'Kızılay'a Kan bile vermem hastaneye gider veririm ama oraya vermem' sözleriyle eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, 'Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz.' diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 19:12:00 -
'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na cevap: Epeyce yaşlı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır satmasının yankıları devam ediyor. Tartışmalara geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dahil oldu.

"Kızılay'a kan bile vermem"

Kızılay'a bundan sonra kan vermeyeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Ben bundan sonra Kızılay'a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" diyerek tepki gösterdi.

Karamollaoğlu'na cevap

Karamollaoğlu'na Kızılay'dan tepki çeken bir cevap geldi. Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, Karamollaoğlu'nun yaşlı olduğunu, bir gün kan ihtiyacı olursa geri çevirmeyeceklerini söyledi.

"Karamollaoğlu epeyce yaşlı"

Twitter hesabındaki paylaşımında Ellialtı, "Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin." ifadelerini kullandı. Ellialtı'nın sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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