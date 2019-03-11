Kızılay’a kan bağışında artış oldu

Kızılay’dan yapılan açıklamada kan bağışında Manyas ilçesinde önemli artış olduğu bildirildi.

Her ay düzenli olarak ilçeye gelen Balıkesir Kızılay Kan Bankası mobil aracına vatandaşlar kan bağışı yapmak için yarıştılar. Manyas Atatürk Anıtı önüne konuşlanan mobil araçta bir günde 90 ünite kan ile 9 kök hücre numunesi verildi. Türk Kızılay’ı Balıkesir Kan Bankası mobil aracındaki sağlık ekibinin başkanı Dr.Hasan Fatih Solak, “Bağış için gelen vatandaşların sağlık kontrollerini gerçekleştirdikten sonra uygun olanların bağışlarını kabul ediyoruz. Kızılay’ın kan bağış kampanyasına bu ay geçtiğimiz aylara göre daha fazla bir ilgininolduğunu ve Kan ve kök hücre bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Kan bağışında bulunan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya da yaptığı açıklamada, "Kan sürekli ihtiyaç duyulan bir madde ve tek kaynağı insan olduğu için çok önemlidir. Bu nedenle sağlıklı vatandaşlarımızın ben kan bağışı yapmalarını tavsiye ediyorum. Bir nevi yardımlaşmak olan kan bağışının ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.