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Kızılay yeleklerini giyip erzak dağıttılar

Türk Kızılay’ı Orhangazi Şubesi Bayram öncesinde sokağa çıkma kısıtlamasının da son gününde Orhangazi protokolü ve tüm siyasi parti ilçe başkanlarına Kızılay yeleklerini giyerek ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıttılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:29:19 -
Kızılay yeleklerini giyip erzak dağıttılar

Türk Kızılay’ı Orhangazi Şubesi Bayram öncesinde sokağa çıkma kısıtlamasının da son gününde Orhangazi protokolü ve tüm siyasi parti ilçe başkanlarına Kızılay yeleklerini giyerek ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıttılar.


Türk Kızılay’ı Orhangazi Şubesi ramazan bayramına sayılı günler kala, Sokağa Çıkma Kısıtlamasının ise son gününde Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Emniyet Müdürü Ayşen Atik Çetiner, Jandarma Komutanı Jand.Bnb.Ali Kanber, AK Parti ilçe başkanı Fahrettin Uludağ, CHP ilçe başkanı Ender Teke, MHP ilçe başkanı Necati Güneş, İyi Parti ilçe başkanı İsmail Kaya, SP İlçe başkanı Yakup Yıldırım, Yeniden Refah İlçe başkanı Ahmet Yavuz, Vatan Partisi ilçe başkanı Hüseyin Ertaş, bazı meslek odalarının temsilcileri ve STK temsilcileri Türk Kızılay’ı Orhangazi Şubesinde bir araya geldi. Kızılay gönüllüleri protokol üyeleri ve STK temsilcilerine Kızılay Yeleği giydirdikten sonra şehrin dört bir yanında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıttılar. Evleri ziyaret eden Belediye Başkanı Bekir Aydın ve siyasi parti ilçe başkanları, vatandaşlarla da sohbet etti, taleplerini dinledi.

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