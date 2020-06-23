Kızılay sel mağdurlarının yanında
Bursa’da meydana gelen sel felaketiyle birlikte Kızılay ekipleri bölgeye intikal etti. Afet uzmanlarıyla koordineli olarak çalışan Kızılaycılar vatandaşların yaralarını sarıyor.
Aşırı yağışlar sonucu Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası Kızılay ekipleri bölgeye ulaşarak yardım çalışmalarına başladı. Afet uzmanlarıyla hasar tespit çalışmalarını yürüten Kızılay, sel sonucu mağdur olanlara da kumanya, çorba ve su ikramında bulunuyor.
Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan aşırı yağışlar Kestel ilçesinde sele sebep oldu. Sel nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara ulaşan Kızılay ekipleri, kumanya, çorba ve su ikramlarıyla afetzedelere destek oluyor. Acil beslenme malzemelerini bölgeye ulaştıran ve ihtiyaç tespitine başlayan Kızılay ekipleri, sele maruz kalan vatandaşların ihtiyaçlarına göre ek yardım malzemelerini de sel bölgesine ulaştıracak.