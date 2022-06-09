Kızılay kurbanlık bağış 2022 fiyatları! Kızılay vekalet kurban bedelleri 2022 yurt içi yurt dışı fiyatı:

Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramına az bir süre kaldı. 9 Temmuz’da Kurban Bayramının 1. gününü idrak edeceğiz. Kurban Bayramın yaklaşmasıyla birlikte 2022 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Vekaletle kurbanlık fiyatı ne kadar? Vekaletle kurbanlık ücretleri yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendi.

Kızılay vekalet kurban fiyatları ne kadar?

Kızılay 2022 bağış kurban fiyatı yurt içi ve yurt dışı fiyatları… Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı kurban bedeli 1475 lira, yurt içi kurban bedeli 2475 lira oldu.