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Kızılay Haftası Sokağı Ankara’da açıldı

Ankara Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle Kızılay Haftası Sokağı’nın açılışı yapıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:11
Kızılay Haftası Sokağı Ankara’da açıldı

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, son yıllarda Kızılay Haftası’nda yapılan etkinlikleri çeşitlendirerek, kreşten üniversiteye kadar çocuklara ve gençlere odaklandıklarını belirterek, “Geçen sene 700 bin civarında çocuğa ulaştık, bu sene hedef 1,5 milyon çocuğa Kızılayı tanıtmak, faaliyetlerini anlatmak ve onları gönüllü Kızılay elçileri yapmak” dedi.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle Kızılay Haftası Sokağı’nın açılışı yapıldı.

Çocuklar çizgi film izledi

Etkinliğe katılan çocuklara Türk Kızılayınca hazırlanan çizgi filmlerin izletildiği ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı törende konuşan Genel Müdür Altan, 1941’den beri 29 Ekim’den itibaren bir haftalık sürenin Kızılay Haftası olarak kutlandığını söyledi.

İbrahim Altan, hafta kapsamındaki etkinliklerle Türk Kızılayı’nın faaliyetlerini çocuklara daha iyi anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:11
  1. Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan
  2. Kızılay Haftası
  3. Etimesgut
  4. Kızılay Haftası Sokağı
  5. Türk Kızılayı

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