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Aktüel Kızılay, evlerine kavuşana kadar İzmirli depremzedelerin yanlarında olacak
Aktüel

Kızılay, evlerine kavuşana kadar İzmirli depremzedelerin yanlarında olacak

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ilk dakikalarından itibaren koordineli şekilde hareket ederek yıkımın sebep olduğu mağduriyeti en aza indirmeye çalışan Türk Kızılay, afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle depremzedelere yapılan yardımları her geçen gün artırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:48:00 -
Kızılay, evlerine kavuşana kadar İzmirli depremzedelerin yanlarında olacak

Kızılay, ilk aşamadan itibaren günlük 60 bin kişiye 3 öğün sıcak veriyor. Yardım çalışmalarına 79 personel, 202 gönüllü ile devam eden Kızılay, evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için çadır kentte kalan vatandaşlara sıcak yemek ve yardım malzemesi dağıtmaya devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 8 bin 638 Kızılaycı, depremzedelere hizmet verdi. Kızılay, ekipleri aracılığıyla vatandaşlara ilk günden bu yana 12 bin 34 hijyen seti, 144 bin 460 maske, 21 bin 160 kişisel bakım malzemesi ile 16 bin 992 dezenfektan, kolonya ve el sabunu dağıttı.

18 Kasım sabahı itibarıyla 51 noktada, 900 bin 695 kişilik beslenme hizmeti veren Kızılay, bölgede bulunan 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak, 3 sahra mutfağı ile 8 haberleşme aracı ve 22 çeşitli görevde kullanılan araçla depremzedelerin yanında yer alıyor.
Kızılay, toplam 260 bin 127 paketli gıda, 296 bin 857 sıcak ve soğuk içecek, 5310 barınma malzemesi, 272 gıda kolisi ve 413 bin 421 su dağıttı.

Depremin olumsuz ruhsal etkilerini gidermek için de çalışma yürüten Kızılay, 1897 depremzedeye kaygı düzeylerini düşürmek için psikolojik yardım uyguluyor. Mağdur tek bir vatandaş kalmaması için çalışan Kızılay, evlerine kavuşuncaya ve ihtiyaç kalmayana dek bağışçılarının emanetleriyle depremzedelerin yanında olacak.

10 liralık SMS

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bölgedeki insanların afetin bir önceki gününe dönmeleri 1 yılı aşkın zaman alacak. Bu süre zarfında o insanların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. En son vatandaşımızın güvenle başını kendi evine sokacağı döneme kadar da bu destek devam edecek. Şu aşamada maddi kaynak ayni kaynaktan çok daha önemli.

Vatandaşlarımız ‘İzmir'in Yaralarını Birlikte Saralım’ kampanyasına destek verebilirler. Deprem yazarak 2868'e gönderecekleri bir SMS'le de 10 liralık katkıda bulunabilirler" diye konuştu.

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