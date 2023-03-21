Kızılay deyince aklına balo gelen, dans gelenler, bugünkü Kızılay'ı istemiyor!

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2016’da Kızılay’ın başına geçen Dr. Kerem Kınık, kurumu farklı bir boyuta taşıdı. Öyle ki Kızılay, Kahramanmaraş merkezli “asrın felaketi” olarak adlandırılan depremlerde, günde 3 milyon depremzedeye sıcak yemek çıkaracak boyuta geldi. Kızılay’ın faaliyetleri takdiri hak ederken, muhalifler Türkiye’nin en köklü kurumlarından birine adeta kazan kaldırdı. Memlekette vatandaşların hayrına olan tüm faaliyetlere karşı çıkan muhaliflerin, milyonlarca mağdura yardım ulaştırılmasını lekelemeye kalkması da şaşırtmadı!.. Kızılay hakkındaki arşiv dosyaları, kuruma bugün neden bu denli düşmanca yaklaştıklarını gözler önüne serdi.

Karamollaoğlu fitili ateşledi

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık hakkında yürütülen karalama kampanyalarının son dönemdeki temsilcilerinden biri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu Kızılay’ın güvenilir olmadığını ileri sürdü ve “bağışlanan kanlar satıldı” şeklindeki sosyal medya spekülasyonuna adeta çanak tuttu. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Kızılay’a klan vermeyeceğim” demesi, sağduyulu vatandaşları çileden çıkardı.

“Şaklaban” Şahan, Kerem Kınık’a kafa tuttu

Türkiye’de Kızılay’a en son laf söylemesi gereken kişi olan Şahan Gökbakar da sosyal medya trolleri üzerinden Kerem Kınık’a meydan okudu. Recep İvedik isimli rezalet film karakteri ile AK Parti iktidarında milyonları cebine indirip her fırsatta hükümete saldıran Gökbakar, Kerem Kınık üzerinden yürütülen tartışmaları politize edip hem hükümeti, devleti, hem de Dr. Kınık’a saldırdı. Yalan yanlış bilgiler üzerinden Kızılay Başkanı’na kafa tutan “şaklaban” Şahan, Kınık’a defalarca istifa et çağrısı yaptı.

Altaylı da Şahan’ın izinde

28 Şubatçı Fatih Altaylı’nın da kılavuzu Şahan oldu. Altaylı da Kerem Kınık hakkındaki karalama kampanyalarına katılarak istifa çağrısı yaptı.

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Kızılay yardımdan başka her şeyi yapıyordu

Muhaliflerin bu saldırganlığı, Kızılay ile ilgili arşiv haberlerini akıllara getirdi. Geçmişte Kızılay, yardım faaliyetlerinin değil adeta eğlencenin merkeziydi!.. Ünlüleri ve Türkiye’nin sözde nüfuslu insanlarını kendi çatısı altında buluşturan Kızılay, dans balolarının düzenlendiği, hali hazırda zengin olan insanlara ikramiyelerin dağıtıldığı, kumarın baş tacı edildiği, türlü rezilliklerin döndüğü bir kurumdu!..

Eski Kızılay’ı istiyorlar

Kızılay eskisi gibi değil, artık dans balolarıyla, zenginlere verilen dağıtılan ikramiyelerle, kumar oyunlarıyla değil, yardım faaliyetleriyle gündeme geliyor.

Eski bozuk düzende yolunu bulmuş olan tayfa ve onların peşlerine takılanlar da, bugün istediklerini elde edemeyince kıyameti koparıyorlar!..

Kızılay’ın günde 3 milyon depremzedeye sıcak yemek verebilecek duruma gelmesine ön ayak olan başkan Kerem Kınık’ı hedef tahtasına oturtanların istediği Kızılay işte bu: