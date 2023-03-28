Kızılay bölgeye 130 bin çadır gönderdi
Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.
Komisyonu deprem bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sahada 149 bin 107 gönüllü ile hizmet verdiklerini söyledi. Çadır mevzusuna da değinen Kınık, “Sahaya 130 bin 271 adet çadırı, 474 bin 249 tane battaniyeyi, 51 bin ısıtıcıyı sevk ettik. Fabrikamızda günlük 1200 afet çadırı üretiyoruz. Son iki yılda 51 bin 480 adet çadırı AFAD’a teslim ettik” dedi.