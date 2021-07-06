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Ekonomi Kızılay: “Afet kapasitemizi daha da artırıyoruz”
Ekonomi

Kızılay: “Afet kapasitemizi daha da artırıyoruz”

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Bulgaristan resmi yardım kuruluşu Başkanı Hristo Grigorov’ı ziyaret ederek, yardım malzemelerinin bulunduğu depoda incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 19:24:00 -
Kızılay: “Afet kapasitemizi daha da artırıyoruz”

yeniakit.com.tr

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Bulgaristan resmi yardım kuruluşu Kızılhaç Başkanı Hristo Grigorov, yardım malzemelerimizin bulunduğu depoda incelemelerde bulunarak gelecek dönem hazırlıkları ve planlamaları ile ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Türk Kızılay’ı resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yakın geçmişte Arnavutluk ve Hırvatistan depremlerine hızla müdahale ettiğimiz bu depomuzda afet kapasitemizi daha da artırıyoruz. Sofya, Lozen'de Bulgaristan Kızılhaçı işbirliğiyle 2 bin kişilik barınma ve hijyen malzemesini olası afet operasyonlarımız için hazır tutuyoruz” ifadeleri yer aldı.
Yeni Akit Gazetesi

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