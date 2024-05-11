“Kızıl Soros” namıyla bilinen mutemet elemanlarını feda etmek istemiyorlar. (…)”

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “iktidarın, yargı kararlarına müdahale ettiğinden” sürekli yakınanların, Osman Kavala veya Selahattin Demirtaş mevzubahis olduğunda, bu kez “iktidarın yargıya talimat verip, bu isimleri serbest bırakmasını” talep ettiklerine dikkat çekti. “Eğer Osman Kavala serbest bırakılırsa, ekonomiye de faydası olur, AB yolunda da ilerleriz” hikâyesinin tedavüle sokulmaya çalışıldığını belirten Korkmaz, “Bu Kavala gündemi, son dönemde iyice artan ‘Ankara’yı, Washington ve Brüksel’e eklemleme’ gayretlerinin bir parçası, bir numunesidir” dedi. Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) “İktidarın, Yargı kararlarına müdahale ettiğinden” sürekli yakınanlar…

Osman Kavala veya Selahattin Demirtaş mevzubahis olduğu vakit, bu kez “İktidarın Yargı’ya talimat verip, işbu isimleri serbest bırakmasını” talep ediyorlar!

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Bu cenahtakiler, yakın geçmişte de…

15 Temmuz’da sahada yer alan, Papaz maskeli CIA ajanı Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması için kampanya yaptılar.

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Serbest bırakıldığında ise “Türkiye ile ABD ilişkileri normale dönecek, ekonomiye faydası olacak” falan diye salladılar.

Tersine, ABD’nin Türkiye’ye düşmanca tavrı sürdü, daha da ziyadeleşti; ekonomik vaziyet ise çok daha kötüye gitti!

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Şimdi de “Eğer Osman Kavala serbest bırakılırsa, ekonomiye de faydası olur, AB yolunda da ilerleriz” hikâyesi anlatılıyor.

Onların işbirlikçiliğe dayalı zihniyetine göre “Türkiye, uluslararası dayatmalara ve baskılara teslim olmalı, diz çökmelidir!”

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Bu Kavala gündemi, son dönemde iyice artan “Ankara’yı, Washington ve Brüksel’e eklemleme” gayretlerinin bir parçası, bir numunesidir.

“VERY IMPORTANT PERSON”

Mister Kavala için, Ankara’ya içeride ve dışarıda yapılan baskılar; bu George Soros bağlantılı şahsın, Batılı devletler ile onların içerideki temsilcisi Komprador Burjuvazi (Büyük Sermaye) için “ne kadar mühim bir kişi olduğunu” gösteriyor.

“Kızıl Soros” namıyla bilinen mutemet elemanlarını feda etmek istemiyorlar. (…)”