Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Alman yetkililerin duyarsızlığına tepki gösterdi

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Alman yetkililerin duyarsızlığına tepki gösterdi.



Maide T, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yönetiminde düzenlenen Bakanlar Kurulu sırasında, Başbakanlık binası önünde bu hafta da eylemine devam etti.

Maide T, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 aydır eylem yaptığını hatırlatarak, "Bugüne kadar buralarda eylem yapmama rağmen hiçbir Alman yetkili 'Senin derdin nedir, ne yapıyorsun?' demedi. Alman yetkililerin benimle irtibata geçmelerini bekliyorum. Daha nereye kadar susacaklar, nereye kadar gözlerini kapatacaklar. Bana ulaşmalarını, burada ne yapıyorsun demelerini bekliyorum." dedi.

Maalesef kızından bugüne kadar hiçbir bilgi almadığını ifade eden Maide T, "Moralim çok bozuk. Çok üzgünüm. Üzüntümü ifade edecek kelime bulamıyorum." diye konuştu.

Maide T. ile toplanan göstericiler, "Lütfen bana kızımı PKK'dan kurtarmak için yardım edin", "PKK bir virüstür" yazılı pankart açtı.

Maide T, 12 Kasım 2019'da okula gitmek için evden ayrılan kızından o zamandan beri haber alamıyor.

Eylemlerine yaklaşık 5 aydır devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.







