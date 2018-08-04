Kızartma zararlı mıdır?

Kızartmaların sık olarak tüketilmesi insanlara birçok zarar getirmektedir. Bunun en büyük sebebi de kızartma yapılırken genellikle trans yağ bulunduran bitkisel yağların kullanılmasıdır.

Trans yağların insanlarda damar bölgesinde tıkanıklar meydana gelme risklerini büyük ölçüde arttırmaktadır.

Çünkü trans yağların tüketilmesi insanlardaki kötü kolestorol seviyesinin arttıran en önemli etkenlerden bir tanesi olarak ifade edilmektedir.

Bunun sonucu olarak da fazla kızartma tüketen kişilerde damar ve kalp problemleri yaygın olarak gözlenebilmektedir.

Ayrıca, kızartmalar yapılırken aynı yağın birden fazla kez kullanılması da kızartmaları daha da zararlı hale getirmektedir.

Özellikle dışarıdan alınıp tüketileceği zaman oldukça dikkat edilmelidir. Bilinen yerlerden alınmasına özen gösterilmelidir.

Çünkü birden fazla kesz kulanılan yağ direk olarak kanserojen maddeye dönüşmekte ve insanlar için oldukça zararlı bir hal almaktadır.

Bunların haricinde kızartmaların en büyük zararlarından bir tanesi de çok fazla kalori içermesidir.

Bu yüzde hızlı bir şekilde kilo alımına neden olmaktadır. Diyet programlarının hiçbirisinde kızartmalara yer verilmez.

Unutulmaması gereken kızartmalar ile alınan kilo oldukça sağlıksızdır. Çağımızın problemi olarak ifade edilen obezite rahatsızlığında kızartmalar önemli rol oynamaktadır.

Çünkü dışarıda yenilen yemekler ile sürekli olarak kızartma çeşitleri verilmektedir.

Zaten yağlı ve zararlı olan kızartmalara bir de sağlıksız pişirme koşulları eklenince insanlar için büyük bir tehlike oluşmaktadır.

Bu yüzden de kişilerin bu duruma oldukça dikkat etmesi gerekmektedir.

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