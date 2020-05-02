Kızartma yağından sabun nasıl yapılır?

Doğaya zarar vermemek adına kızartma yağını lavaboya dökmemek gerekiyor. Eğer topluyorsa biriktirip belediyenize de verebilirsiniz. Ya da kızartma yağından sabun ya da kandil yapabilirsiniz.

Malzemeler:

13 gram lavabo açıcı sodyum hidroksit(kostik)

100 gram kızartma yağı

30 gram saf su

Yapılışı?

Cam bardakta lavabo açıçıyı saf suda eritip tahta çubukla karıştırıyoruz (Direkt solumayın bu arada). Karışımdan dolayı ısınan bardak biraz ılıyınca ve çözelti berrak hale gelince karışımı yağa ekliyoruz.. Bu şekilde 30 dakika çubukla karıştırıyoruz, istediğiniz esansı ekleyip kokulu sabun elde edebilirsiniz. Daha sonra küçük silikon kalıplara koyun. Kalıpta 2-3 gün bekletip 4 hafta sonunda kullanılabilir.

Daha pratik bir yöntem: Kandil de yapabilirsiniz

Yağı portakal kabuğu, mandalina kabuğu, limon kabuğu ya da cam küçük bir kaseye boşaltıp üzerine pamuktan sivri bir uç yapıp yağın üzerine bırakın. Kandiliniz hazır...

Kaynak: yemek.com