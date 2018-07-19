Kızartma yağı tekrar kullanır mı?

Kızartma yaparken tavaya ya da kızartma yapılacak diğer kaplara dökülen yağ miktarı göz önünde bulundurulduğunda, bu yağı tek sefer kullanmak büyük bir israf olacaktır. Bu yağın tekrar kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Ancak, yağın tekrar kullanımı çok fazla olmamalıdır. Uygun olan rakam en fazla üç ya da dört kezdir. Eğer kızartılan şey yağda kalıntı ve artıklar bırakıyorsa bu rakam iki ya da üç kez olacaktır.

Mısır unu, susam, galeta gibi maddelerle kızartılan yiyecekler yağın ömrünü kısaltacak ve yağın tekrar kullanımı daha az olacaktır. Yağın kokusu iyice ağırlaştığında, kullanım süresinin azaldığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Böyle bir koku almaya başladığınızda yağı kullanmayı bırakmanız gerekir.

Kızartma yağını bir kez kullandıktan sonra diğer kullanımlar için saklamak isterseniz öncelikle ocaktan alınan yağı bir süre soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin ve yağın içerisindeki kalıntılardan arındığından emin olun.

Bu işlemi gerçekleştirmezseniz, bu kalıntılar bir sonraki kızartmada yanacak ve kötü bir tat ve koku bırakacaklardır. Süzme işleminden sonra yağı cam bir kavanoza koyun ve ağzını hava almayacak şekilde sıkıcı kapatın.

Bu haliyle kavanozu ısı ve ışık ile temas etmeyeceği bir ortamda saklayabilirsiniz. Nem, ısı veya sıcaklık gibi etkenler yağda oksitlenme yaratabilir ve bu da sağlık açısından oldukça zararlıdır. Bu işlem için koyu renk bir cam kavanoz da kullanışlı olacaktır.

Kızartma yağını sonraki seferlerde de yine kızartma yapmak için kullanmalısınız. Bu yağda, bir önceki kullanımda ne kızarttıysanız yine onu kızartmanız gerekir. Aksi halde tatlar birbirine karışacak ve hoş olmayan bir tat yaratacaklardır.





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