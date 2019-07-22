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Kızartma kokusu nasıl gider? Kızartma kokusu evden nasıl gider?

Kızartma kokusunu ne alır? Kızartma kokusu kıyafetten nasıl çıkar? Soruları en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Kızartma konusundan hepimiz muzdaribizdir.Tavada, mangalda, fırında ya da buğulama fark etmez balığın her türünü yemeyi ve soframıza enfez salatalar eşliğinde konuk etmeyi çok ama çok seviyoruz. Evde balık pişirmek ve yemek keyifli olsa da eve sinen balık kokusu bizi rahatsız etmiyor değil. Peki eve sinmiş balık kokusu nasıl giderilir? Kızartma yaparken bütün evi saran kokudan kurtulmak istiyorsanız yağın içine birkaç dal maydanoz ekleyin, kötü kokulardan kurtulun.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
Kızartma kokusu nasıl gider? Kızartma kokusu evden nasıl gider?

Kızartma kokusunu ne alır? Kızartma kokusu kıyafetten nasıl çıkar? Soruları en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Kızartma konusundan hepimiz muzdaribizdir.  Tavada, mangalda, fırında ya da buğulama fark etmez balığın her türünü yemeyi ve soframıza enfez salatalar eşliğinde konuk etmeyi çok ama çok seviyoruz. Evde balık pişirmek ve yemek keyifli olsa da eve sinen balık kokusu bizi rahatsız etmiyor değil. Peki eve sinmiş balık kokusu nasıl giderilir? Kızartma yaparken bütün evi saran kokudan kurtulmak istiyorsanız yağın içine birkaç dal maydanoz ekleyin, kötü kokulardan kurtulun.

Mutfaktaki yemek ve kızartma kokuları hepimizi mutsuz eder. Bu mutfağın kendi içinde çözümü mümkündür. Hepimizin evinde defne yaprağı, ıhlamur yaprağı, ada çayı, salata yaparız limon kabukları, portakal kabukları bulunur. Ne yapmamız gerekiyor? Kızartma yaptıktan sonra yapmış olduğumuz tavada ya da herhangi bir tencerenin içine koyacağınız bir çay bardağı suyun içinde bu saymış olduğumuz malzemelerden birkaç tanesini atın. Çubuk tarçın müthiş bir koku gidericidir. Evde bulunan karanfil bir koku gidericidir. Bir tencerenin içinde bunları bir 10 dakika kaynattığınızda göreceksiniz ki mutfağınızda kızarttığınız her neyse onun kokusundan eser kalmayacaktır. Mutfağınız mis gibi bir hal almıştır.

Balık kokusu nasıl gider?

Evden balık kokusunu gidermek için, balık kızardıktan sonra bir tencereye sirke veya limon suyu, defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfil koyarak kaynatın. Elinize sinen balık kokusu için elinizi limon ile yıkayın.

 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
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