Kızamıklı hastayla aynı ortamda bulunmayın
Çocukluk çağının en tehlikeli bulaşıcı hastalığı olan kızamık, ülkemizde 2002 yılından beri yürütülen yaygın aşılama programları ile nadiren görülen bir hastalık haline gelmişti. Bugün ise hasta sayısının çoğalmasıyla tekrar gündemimize oturan bir hastalık oldu.25 Aralık 2018 Salı 15:46
Kızamık olan bir hasta, odayı terk etse bile, virüs havada asılı kalıyor ve odaya girenlere kızamık bulaşabiliyor.
Hastalık dönemini çok ağır geçiren bir yaşından küçük çocukların, sağlık ocaklarına başvurup hemen aşı yaptırılmaları gerek
Bu dönem aşı yaptıran bir yaşından küçük çocukların ise 12–15 ay ve 4–6 yaş arası tekrar aşı yaptırmaları icap ediyor.
Kızamık aşısının 2. dozunu yaptırmamış altı yaşından küçük olan çocukların normal aşı zamanını beklemeden en yakın sağlık ocağına başvurarak aşılanmasının önemi büyük. Ve iki kızamık aşısı uygulaması arasında da en az 4 hafta süre olması gerekmekte..
Kızamıklı Hasta ile Aynı Ortamı Paylaşmayın
Kızamıklı hasta ile aynı evi paylaşan çocuk ya da yetişkinlerin, öncelikle temastan sonraki 72 saat içinde aşı yaptırmaları şart!
Kızamıklı olan hastanın ayrı bir odada bakılması lazım.
Odanın güneş alması ve havalandırılması, odaya giriş çıkışların kısıtlanması ve hastanın bakımını üstlenen kişinin de sürekli maske takması gerekir.
Hastalık sürecinde beslenmenin de çok önemli. Hastaların havuç, portakal, yumurta gibi A vitamininden zengin gıdalarla beslenmesi icabeder.
Sağlıklı beslenme ile kızamığa bağlı riskler azalmaktadır çünki..
YORUM YAZ