  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altında son dakika: Akılları baştan alan rakam: Gram altında 1800 lira tahmini, fiyatları! Yıl sonunu işaret edildi!

Litvanya Büyükelçisi şok gelişme diyerek bir numaralı destinasyonumuz Türkiye dedi! Ortaya çıktı

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Akzambaktan tek hasatta 500 bin lira civarında kazanıyor: Herkes bunu yapmaya başladı

Emekli ikramiyelerine zam gelir mi? Uzman isim Türkiye'ye duyurdu: İkramiyede asgari ücret için flaş tahmini

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!

Masa yeniden karışabilir! Ocak'ta masadan kalkan Türk-İş'in son asgari ücret teklifi belli oldu

Yatırımcılar dikkat! Bu hafta kazandıran yatırım araçları: Altın, dolar ve Kripto bakın ne oldu! Para piyasaları

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine ilişkin bomba iddia! 'Adaylığını ilan etti'

Her şey sular altında kaldı! Sel nedeniyle Sırbistan'da tam 42 şehirde OHAL ilan edildi! Her an yeniden yağacak
Sağlık Kızamık vakalarında korkutan artış!
Sağlık

Kızamık vakalarında korkutan artış!

Yeniakit Publisher
2023-06-16 23:54:00 -
Kızamık vakalarında korkutan artış!

Kızamık vakaları artış gösteriyor. Salgının en büyük nedenlerinden aşı karşıtlığı. Düşen aşılama oranları nedeniyle yalnızca aşısız çocuklar değil aşı olanlar da risk altında. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk açıklamalarda bulundu.

Kızamık virüsü genellikle çocukluk çağında görülen ateşli, döküntülü, bulaşıcı, viral bir hastalıktır. Genellikle hasta kişinin solunum yolu partiküllerinin solunmasıyla yani inhalasyon yoluyla bulaşabileceği gibi temas ile de bulaşabilir. Genellikle virüsün bulamasından 7-14 gün içerisinde semptomlar başlar. Başlangıç semptomları ateş yüksekliği, burun akıntısı, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük olarak özetlenebilir. Başlangıç semptomlarından birkaç gün sonra önce ağızda beyaz lekeler daha sonra vücutta küçük milimetrik boyutta ancak çok yaygın döküntüler meydana gelir. Döküntüler genellikle baş ve saçlı deriden başlayıp vücuda yayılır. Komplikasyon olarak kulak enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu ve bağırsak enfeksiyonu gözlemlenebilir. Nadir olarak menenjit, beyin enfeksiyonu ve nöbetlere de neden olabilir. Sıklıkla çocukluk yaş grubunda görülür. Ciddi bir bağışıklık yetersizliği olmayan sağlıklı insanlarda bir defa geçirilir ve ömür boyu bağışıklık sağlanır.

Bu kişilerde daha ağır seyrediyor!

Çocukluk çağında kızamık olmayan ve kızamık aşısı olmayan erişkinlerde hastalık genellikle daha ağır seyreder. Virüse etkinliği kanıtlanmış henüz bir ilaç yok. Tedavi genellikle semptomatik ve komplikasyonları önlemeye yöneltir.

‘Etken tek silah kızamık aşısı’

Hastalık tanısı Kızamık virüsüne karşı meydana gelen antikor( Kızamık IgM) veya Kızamık virüsünün kendisinin (Kızmamık PCR) tespit edilmesiyle konur. Kızamık hastalığı yüzyıllar boyunca milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuştur. Etkin bir tedavisi olmayan hastalıkta koruyucu tek silah yüksek koruyuculuk sağlayan Kızamık aşısıdır( Sadece kızamık aşısı olmayıp ülkemizde ve dünyada Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşıları uygulanmaktadır). Kızamık aşısı hastalığı önlemede oldukça etkilidir. Dünya çapında 2000 ile 2020 yılları arasında yapılan Kızamık aşılama kampanyaları sayesinde Kızamık vakaları %80’den fazla azalma gözlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1980 yılında dünyada yaklaşık 2.5 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Aşılama kampanyaları sayesinde kaybedilen insan sayısı 2015 yılında 100.000’in altına indirilmiştir. Bu azalmaya rağmen 2017 yılından sonra tüm dünyada bağışıklamadaki azalmalar, aşı karşıtlığı, göç hareketleri gibi nedenlerle Kızamık vakaları artmaya başlanmıştır. Dünyada Afrika, Uzak Asya ve Batı Pasifik ülkeleri hastalıktan en fazla etkilenen bölgelerdir. Ülkemizde yoğun Kızamık aşılama kampanyası sayesinde 2008-2010 yılları arasında Kızamık vakasına rastlanmamışken 2019 yılında 2905 vakaya tanı konulmuştur. Bu vaka artışlarının en önemli sebebinin aşı karşıtlığının artışı, aşılanmamış göçmen ve turist sayılarının artışı olduğu düşünülmektedir. Pandemi sonrası sosyal kapanma sonrası açılmanın da vaka sayıları üzerine olumsuz etkisi olduğu söylenebilir.

Akdeniz diyeti ile beslenin, sigara ve alkolden uzak durun

Enfeksiyon Hastalıklarından ve Kardiyovasküler rahatsızlıklardan korunmak için Akdeniz diyeti ile beslenin, sigara ve alkolden uzak durun, aktif olun, erişkin yaş aşılamaları için doktorunuza başvurmayı unutmayın.. Ateş yüksekliği, vücutta döküntü, gözlerde kızarma gibi semptomların olması halinde kendinizi izole etmeyi ve doktorunuza başvurmayı unutmayın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23