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Kızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır? | Kızamık hastalığı tedavisi

Günümüzde kızamık hastalığının oldukça yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanıcıları da 'Kızamık nedir?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Filipinler'de görülen kızamık salgınıyla birlikte yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Peki, kızamık hastalığı nedir? Kızamık hastalığı nasıl anlaşılır? Kızamık hastalığı nasıl geçer, tedavisi nasıldır? İşte konuya dair ayrıntılar...

27 Mart 2019 Çarşamba 15:52
Kızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır? | Kızamık hastalığı tedavisi

Günümüzde kızamık hastalığının oldukça yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanıcıları da 'Kızamık nedir?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Filipinler'de görülen kızamık salgınıyla birlikte yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Peki, kızamık hastalığı nedir? Kızamık hastalığı nasıl anlaşılır? Kızamık hastalığı nasıl geçer, tedavisi nasıldır? İşte konuya dair ayrıntılar...

Kızamık hastalığı nedir?

Kızamık veya Rubeola, özel bir virüsle (morbilli) meydana gelen, bulaşıcı bir çocukluk hastalığı. Kızamığı ilk olarak 860 senesinde Farslı hekim Razi bildirmiştir. Sydenham ise 17. asrın ikinci yarısında hastalığı tarif etmiş ve 18. yüzyıldan itibaren de kızamık salgınları tanınmaya başlamıştır. 1911'de Anderson ve Goldbergen, kızamığı insanlardan maymunlara nakletmişler ve sebebinin bir virüs olduğunu bildirmişlerdir.

Kızamık nasıl bulaşır?

Daha önce kızamık geçirmemiş veya kızamık aşısı ile korunur hale gelmemiş birisi kızamık ile karşılaşırsa, neredeyse %100 hastalanır ve bu bir hasta ile karşılaşıldığında o hastalığı geçirme riskinin ve bulaştırıcılığı en yüksek olduğu hastalıklardan biridir.

Kızamık kimlerde görülür?

Kızamık, çocuk hastalıkları arasındadır. Yetişkinlerde görülmemesi, bunların, çocuklukta kızamık geçirmiş olmalarına ve kalıcı bir bağışıklık kazanmalarına bağlıdır. Eğer çocukluğunda geçirmemişse, yaşlılığında bile geçirebilir. Sonbaharda hastalık artar. Kış aylarında, bilhassa Martta ve soğuk geçen Nisan aylarında en üst seviyeye çıkar. Salgınlar yapar. Yaz aylarında pek görülmez.

Kızamık hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Kızamık hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi (istirahat, sıvı tedavisi, A vitamini ve komplikasyonlara yönelik müdahaleler) oluşturmaktadır.

Hastaların döküntülerin başlamasından sonraki bir hafta boyunca evden çıkmaması ve sağlam kişilerle temasının kısıtlanması hastalığın yayılımını azaltacaktır.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:52
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