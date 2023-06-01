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Sosyal Medya

'Kız mıdır kadın mıdır' Şunun dert ettiği şeye bak!

Yeniakit Publisher
2023-06-01 02:09:00 - 2023-06-01 02:10:04

Başka Açıdan adlı bir Youtube kanalında konuşan genç kadının HÜDA PAR'ı hedef aldığı sözleri sosyal medyada gündem oldu.

14 Mayıs seçiminde Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan, daha önceden kendilerini ziyaret edip ittifaka davet eden muhalefet tarafından çeşitli yalanlarla hedefe kondu.

Muhalefetin söylediklerine gözü kapalı inanan genç bir kadının aynı yalanları dillendirdiği videosu sosyal medyada gündem oldu.

Başka Açıdan adlı Youtube kanalında konuşan kadın, akıl dışı ifadelerle HÜDA PAR'ı hedef aldı.

"Geceden beri yemek yemiyorum ve ağlıyorum. Başımıza gelenler Hizbullahçılar, Meclis'te yemin bile etmeyenler, 'Kız mıdır kadın mıdır' diyenler... İnsanlar da bunu kutluyor, kaybedişlerini. Ne düşünebilirim ki?"

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