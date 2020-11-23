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Gündem Kız meslek lisesinde şoke eden olay! Görüntüleri ortaya çıkınca tutuklandı
Gündem

Kız meslek lisesinde şoke eden olay! Görüntüleri ortaya çıkınca tutuklandı

Bursa'da bir kız meslek lisesinde çalışan Celal Kurtul isimli kişi, okul aile birliğinin kasasından 7 bin 590 TL çaldı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası gözaltına alınan Kurtul, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:33:00 -
Kız meslek lisesinde şoke eden olay! Görüntüleri ortaya çıkınca tutuklandı

Olay, pazartesi günü, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi'ndeki Feriha Uyar Kız Meslek Lisesi’nde meydana geldi. Sabah okula gelen müdür yardımcısı, odasında bulunan çelik kasanın açıldığını ve içinde 7 bin 590 TL bulunan okul aile birliğine ait kumbaranın çalındığını fark etti. Müdür yardımcısının ihbarı üzerine okula gelen, Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro (SÖS) Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Okuldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, müdür yardımcısının odasına giren tek kişinin, hizmetli Celal Kurtul olduğunu belirledi. Ekipler, Kurtul'u gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kurtul, ifadesinde, suçunu kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtul, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım" dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Celal Kurtul, ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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