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Kız kardeşler sahte altınla dolandırıcılık yaparken yakalandı

Mersin’de ikisi kız kardeş 3 şüpheli, 3 ayrı kuyumcudan sahte altın kolye bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 08:48
Kız kardeşler sahte altınla dolandırıcılık yaparken yakalandı

Mersin’de ikisi kız kardeş 3 şüpheli, 3 ayrı kuyumcudan sahte altın kolye bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, kentte faaliyet gösteren bir kuyumcu, polisi arayarak M.Z.D. (21) adlı genç kızı kendisine sahte altın kolye satmak isterken yakaladığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde dolandırıcılık olayını aralarında kız kardeşinin de bulunduğu 4 kişiyle birlikte yaptığını söylemesi üzerine, plakası belirlenen araç otoban gişelerinde durdurularak içerisinde bulunan B.N.D. (18) ile E.Y. adlı şahıslar da gözaltına alınarak emniyete getirildi.


Yapılan incelemede, şüphelilerin aynı yöntemle Mersin’de iki kuyumcuyu daha sahte altın kolye satarak dolandırdıkları belirlenirken, üzerlerinden çıkan 2 bin 910 TL paraya el konuldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklanırken, olayla ilgili M.K. adlı şüphelinin ise arandığı bildirildi.



Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı


Öte yandan, zanlılardan M.Z.D.’nin bir kuyumcuda sahte altın bozdururken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcu dükkanına gelen zanlının, elindeki sahte altın kolyeyi kuyumcuya vererek bir süre sohbet ettikten sonra parayı alarak ayrıldığı görüldü.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 08:48
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