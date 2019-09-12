Kız kardeşiyle görüştükleri iddiasıyla iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı. Kıran Mahallesi'nde kız kardeşiyle görüştükleri iddiasıyla Sinan A. (23) ve Fatih D'yi (24) bacaklarından silahla yaralayan T.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kıran Mahallesi'nde dün T.S, kız kardeşiyle görüştükleri iddiasıyla Sinan A. (23) ve Fatih D’yi (24) bacaklarından silahla yaralamış, yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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