Kız kardeşini feci bir şekilde öldürdü

Olay Trabzon Ortahisar ilçesi Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ölmez (67) kız kardeşi Saniye Ölmez (56) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmasının ardından Hüseyin Ölmez, çayır biçmede kullanılan orak ile kız kardeşi Saniye Ölmez'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne neden olurken, Hüseyin Ölmez daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.