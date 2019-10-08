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Kız kaçırma kavgasında akrabasını vurdu! 1 ölü

Çanakkale'de iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan silahlı kavgada akrabası tarafından vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08 Ekim 2019 Salı 15:12
Kız kaçırma kavgasında akrabasını vurdu! 1 ölü

Çanakkale'de iki aile arasında kız kaçırma sebebiyle çıktığı öğrenilen silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde yaşayan Sezgin S, kızının kaçırıldığı iddiasıyla akrabası olan Orhan S'nin evine gitti.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Sezgin S, burada kendisine engel olmak isteyen akrabası Barış S. (42) ile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki av tüfeğiyle Barış S'yi vurdu.

Ağır yaralanan Barış S, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri Sezgin S'yi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 15:12
  1. Çanakkale
  2. 112 Acil Servis
  3. Jandarma
  4. Keşan Devlet Hastanesi
  5. av tüfeği
  6. Gelibolu
  7. silahlı kavga

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