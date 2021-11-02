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Kadın - Aile Kız çocuklarını okullu yaptılar
Kadın - Aile

Kız çocuklarını okullu yaptılar

Kız çocuklarının eğitime kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 09:39:00 - 2021-11-02 09:40:51
Kız çocuklarını okullu yaptılar

Sivas’ta, Kızların Okullaşması Projesi (KOP) kapsamında Vali Salih Ayhan'ın talimatıyla kız çocuklarının eğitime kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezinde (RAM) görevli öğretmenler tarafından merkeze bağlı Olukman ve Yakupoğlan köylerinde saha çalışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal ve RAM Müdür Vekili Zekiye Bice'nin de takip ettiği çalışmalar çerçevesinde eğitime devam etmeyen kız çocukları tespit edildi. Çalışma sonucu Olukman'da 4, Yakupoğlan köyünde ise 8 kız çocuğunun açık liseye kayıt olmaları sağlandı.

ÇOCUK



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