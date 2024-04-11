Kiyosaki’den enflasyon uyarısı: Başımız dertte!

Ünlü finans yazarı Robert Kiyosaki FED’in enflasyonla olan savaşını kaybetmekte olduğunu belirtiyor. Kiyosaki FED Başkanı’nın son açıklamasını yorumlarken Powell’ın gerçekleri itiraf ettiğini söyledi

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın çarşamba günkü şahin enflasyon yorumlarının ardından ‘Zengin Baba, Yoksul Baba’ kitabının yazarı ünlü finans uzmanı Robert Kiyosaki Amerikan halkına sert bir uyarıda bulundu.

Kiyosaki X üzerinden yaptığı paylaşımda “Powell sonunda doğruları söyledi” ifadelerine yer verdi. Ünlü iş insanı ve yazar FED Başkanı’nın nihayet enflasyonun merkez bankası politikalarını mağlup etmekte olduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Mart ayındaki ABD Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından “Ekonomik Projeksiyonlar Özeti” ile birlikte yayınlanan noktasal grafikler bu yıl iki ila üç faiz indiriminin yapılacağına işaret ediyordu. Powell mart ayı FED toplantısı sonrasındaki yorumlarında güvercin bir tavır benimsemişti.

Ancak FED Başkanı’nın tavrı son dönemlerde değişim gösteriyor. Geçen hafta Amerikan merkez bankası başkanı faiz indirimleri için acele etmediklerini söyledi. Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada merkez bankasının, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine doğru ilerlediğine daha fazla güvenene kadar politika faizini düşürmenin uygun olmayacağını söyledi.

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Kiyosaki konuyla ilgili açıklamasında, “FED artık enflasyonun yüzde 2 olacağını ya da enflasyonun 'geçici' olduğunun sözünü veremez. Yine sonunda yalan söylemeyi bıraktı. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Finans yazarı çoğu insanın FED Başkanı’nın açıklamasının ciddiyetini ve bunun kendileri, aileleri veya dünya için ne anlama geldiğini anlamadığını söyledi. FED politikasındaki değişikliği argo bir tabirle ifade eden Kiyosaki, “Benim basit dilimde bu ‘Başımız dertte’ anlamına geliyor” dedi.

Kiyosaki tıpkı 27 yıl önce en çok satan kitabında öngördüğü gibi “tasarruf edenlerin kaybedenler olacağı” konusunda uyardı. Kiyosaki’nin ifadeleriyle FED’in ve IRS’in ilk kurulduğu yıl olan 1913’ten bu yona doların satın alma gücü yaklaşık %95 azaldı.

Finans uzmanı ayrıca siyasi liderlere güvenmenin Amerikalıları finansal olarak sıkıntıya sokacağını söyledi ve bunun yerine kişinin kendi parasını kontrol etmesini tavsiye etti. Altın, gümüş ve Bitcoin'e olan güvenini yineledi.

Kiyosaki’ye göre enflasyon yükseliş trendine devam ederse, güvenli liman varlıkları, yatırımların dolardan korunması için iyi bir bahis olacak. ABD Doları, rezerv para birimi özelliği göz önüne alındığında, ekonomik belirsizlik zamanlarında güvenli bir liman olarak kabul edilir. Altın vadeli işlemleri, çarşamba günü 2.300 doları aştıktan sonra rekor seviyelerinden biraz uzakta işlem gördü. SPDR Altın ETF’si bu yıl %11'in üzerinde yükseldi.

Bitcoin de sınırlı arzı göz önüne alındığında bazı yatırımcıların gözünde enflasyona karşı bir koruma olarak da kabul ediliyor. Bununla birlikte, mevzuat yapısı çok kesin olmayan dijital para birimlerini çevreleyen riskler ve volatilite, dijital varlıkların cazibesini azaltıyor.