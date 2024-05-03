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Gündem Kıymayın Efendiler! CHP’li belediyelerde işçi kıyımı tam gaz
Gündem

Kıymayın Efendiler! CHP’li belediyelerde işçi kıyımı tam gaz

Yeniakit Publisher
2024-05-03 07:38:00 -
Kıymayın Efendiler! CHP’li belediyelerde işçi kıyımı tam gaz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yönettiği belediye yönetimleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde onlarca emekçiyi kapı önüne koydu. Esenyurt'ta 270, Ataşehir Belediyesi 100 işçinin ekmeği elinden alındı. CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde ise 30 Nisan'da 71 kişi, Beykoz Belediyesi'nde de 60 personelin işine son verildi.

 CHP'ye geçen Bayrampaşa'da 33 kişinin işine son verildi.

 1 Mayıs'ta işçi kıyımına İBB iştiraki İSTAÇ da katıldı. Uzun yıllar İSTAÇ'ta görev yapan Eyüp Astürk, Emek ve Dayanışma Günü'nde telefonuna gelen SMS ile işten çıkartıldığını öğrendi. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Astürk, "Ekmeğimle oynanmasının sebebi AK Parti'den meclis üyesi olmak mı? Yoksa CHP'li olmamak mı?" diye sordu.

 İmamoğlu, 2019'da İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işinden etmiş yerine ise 66 bin kişiyi işe almıştı.

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Bir mayısı işçi bayramı değil kendilerine patron bayramı yapmışlar...
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