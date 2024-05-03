Kıymayın Efendiler! CHP’li belediyelerde işçi kıyımı tam gaz

CHP'ye geçen Bayrampaşa'da 33 kişinin işine son verildi.

1 Mayıs'ta işçi kıyımına İBB iştiraki İSTAÇ da katıldı. Uzun yıllar İSTAÇ'ta görev yapan Eyüp Astürk, Emek ve Dayanışma Günü'nde telefonuna gelen SMS ile işten çıkartıldığını öğrendi. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Astürk, "Ekmeğimle oynanmasının sebebi AK Parti'den meclis üyesi olmak mı? Yoksa CHP'li olmamak mı?" diye sordu.

İmamoğlu, 2019'da İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işinden etmiş yerine ise 66 bin kişiyi işe almıştı.