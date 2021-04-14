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Kadın - Aile Kıymalı güllaç böreği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kıymalı güllaç böreği nasıl yapılır?

Sadece Ramazan’da değil, on iki ay boyunca yapabileceğiniz benzersiz bir lezzet olan kıymalı güllaç böreği merak ediliyor. Yapımı pratik olan kıymalı güllaç böreği, diğer börekleri lezzetiyle geride bırakıyor. Peki, kıymalı güllaç böreği nasıl yapılır? Kıymalı güllaç böreği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 23:29:00 -
Kıymalı güllaç böreği nasıl yapılır?

Kıymalı güllaç böreği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

6-7 tane güllaç yaprağı, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 1/2 su bardağı sıvı yağ, 3 tane yumurta, 200 gram dil peyniri, 300 gram kıyma, 2 tane kuru soğan, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz

Kıymalı güllaç böreği nasıl yapılır?

Öncelikle bir tavada sıvı yağ ile minik küpler halinde doğranmış soğanları kavurmayla başlayın.

Soğanlar yumuşayınca kıymayı ilave edin ve iyice kızarana kadar kavurmaya devam edin. Son olarak baharatları ilave edip ocaktan alabilirsiniz.

Derin bir kase içerisinde oda ısısında süt, yoğurt, yumurta ve sıvı yağı iyice çırpın. Tuz ve karabiberi ilave edin.

Güllaç yapraklarını dörde ya da tepsinize göre parçalara kırmanız gerekir. Yaprakları sıvı karışıma batırıp fırın kabına alın. Tepsinin yarısına gelince dil peyniri ve kıyma harcının tamamını ortaya yaydırmalısınız. Tepsi dolana kadar güllaçları sosa batırıp üzerine kapatmalısınız.

Kalan sosu tepsiye döküp üzerine susam ilave edin. Daha sonra 180-200 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirmeniz gerekir. Kızarıncaya kadar fırında tutun. Afiyet olsun…

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