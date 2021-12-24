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Kadın - Aile Kıymalı börek tarifi, nasıl olur?
Kadın - Aile

Kıymalı börek tarifi, nasıl olur?

Her öğünde açlığımızı bastırmak için yediğimiz lezzetli atıştırmalıklardan biridir börek.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 09:49:00 - 2021-12-24 09:57:44
Kıymalı börek tarifi, nasıl olur?

Börek tariflerinin en sevileni, en her öğüne yakışanıdır kıymalı börek. İşte kolay tarif...

Kıymalı börek tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 çay bardağı süt
  • 1'er çay bardağı yoğurt ve sıvı yağ
  • 3 çorba kaşığı sirke
  • 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un

Hamurları açmak için: 

  • Nişasta

    İç malzeme için:
  • 500 gram kıyma
  • 2 adet soğan
  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için:

125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kıymalı börek nasıl yapılır?

Hamuru için yoğurma kabına süt, yoğurt, sıvı yağ, sirke, yumurta ve tuzu ekleyip karıştırın. Kabartma tozu ve yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. Hamuru 16 eşit bezeye ayırın ve her birini üzerine nişasta serperek neskafe tabağı büyüklüğünde açın. Daha sonra 8 adet hamuru üst üste koyun ve tepsinizin boyutunda açın. Kalan 8 adet bezeyi de aynı şekilde hazırlayın ve toplam 2 adet yufka elde edin. Yufkalardan birini yağlanmış tepsiye yerleştirin. İç malzeme için kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun ve kıymayı ilave edip rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Tuz ve baharatları ekleyip karıştırdıktan sonra ılıtın. Tepsideki hamurun üzerine harcı yayın ve diğer yufkayı üzerine kapatıp, kare şeklide kesin. Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağı karıştırıp böreğin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Çıtır börek sosu tarifi

Malzemeler

  • 6 yufka

İçi İçin;

  • Beyaz peynir
  • Maydanoz
  • Pul biber

Sosu için;

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Tuz

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı
  • Susam
  • Çörekotu
  • Haşhaş

Nasıl yapılır?

Sosu için sıvı yağ, un sirke ve tuzu iyice çırpalım. Peynir, maydanoz ve pul biberi karıştıralım. Bir yufkayı tezgaha serelim. Üzerine fırça ile sostan sürelim. İkinci yufkayı üzerine serip tekrardan sos sürelim. Yufkayı sekiz eşit parçaya keselim. Kenarına maydanozlu peynirden koyup kenarları içe katlayıp rulo şeklinde saralım. Sardığımız börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayalım. Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürelim. Susam ve haşhaş serpelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarıncaya kadar pişirelim. Afiyet olsun.

 

 

 

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